Экс-глава АП Райнин может вернуться в Харьков и стать первым заместителем председателя облсовета, - Святаш

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Украины Дмитрий Святаш.

"Только узнал об афере, которую готовят в Харьковском областном совете. На сессии в четверг собираются поменять Коваленко на Райніна – человека, место которого не в президиуме облсовета, а на скамье подсудимых", – заявил политик.

Руководитель фракции БПП в областном совете Виктор Коваленко является первым заместителем председателя облсовета VIII созыва Сергея Чернова, который поддержал инициативу мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса по созданию политической силы, которая объединит региональных и местных лидеров на внеочередных парламентских выборах.

Об этом президент Украинской ассоциации местного самоуправления Сергей Чернов на прошлой неделе заявил агентству "РБК-Украина".

"Я поддерживаю идею и людей, которые выступают за развитие регионов, углубление реформы децентрализации и усиления местного самоуправления. В последнее время реформа несколько притормозила, сегодня существует опасность, что процесс может быть заморожен", – подчеркнул глава Харьковского областного совета.

Таким образом, если экс-глава АП Игорь Райнин займет пост своего заместителя по областной организации БПП "Солидарность" Виктора Коваленко, а Сергей Чернов попадет в парламент по списку "партии Кернеса-Труханова", то экс-руководитель АП возглавит областной совет.

При этом Игорь Райнин, по словам Святаша, при переизбрании 1 заместителя председателя облсовета рассчитывает на голоса депутатских фракций "Оппоблока" и "Видродження".

"Очень надеюсь, что депутаты облсовета не будут участвовать в таком позоре", – подчеркнул народный депутат.