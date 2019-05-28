Луценко не останется в должности генпрокурора, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что позиция президента - "однозначная": генеральным прокурором должен быть человек с юридическим образованием. В то же время до парламентских выборов отставки Луценко, вероятно, не будут.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках состоявшихся в АП консультаций. А большая часть поступила, как обычно, - проголосовала и попыталась на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками ... Я не думаю, что это будет правильно ", - сказал Разумков.

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