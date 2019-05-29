На новом пешеходном мосту в Киеве могут поставить бронестекло, - КГГА

Об этом заявил заместитель мэра Киева Александр Спасибко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Киевской горгосадминистрации.

"Безопасность киевлян – самая главная ценность. Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки на бронированное стекло", – сказал Спасибко.



По его словам, состояние моста постоянно проверяется. Также проводятся регламентные работы.



Спасибко подчеркнул, что для проверки снимают и проверяют стеклопленку на других участках моста.

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Мост, который соединяет два туристических маршрута – Владимирскую горку и Крещатый парк, торжественно открыли 25 мая. Во время церемонии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что площадь стеклянного пола составляет 70 м², он проверил его прочность, попрыгав вместе с братом Владимиром. По словам мэра, стоимость строительства всего комплекса – около 400 млн грн.



26 мая на двух стеклянных участках моста появились трещины. Представители муниципальной стражи рассказали ТСН, что это произошло после обеда, когда на мосту активно прыгала группа неизвестных.



Кличко назвал произошедшее актом вандализма и не исключил, что по мосту стреляли. Он заверил, что поврежденные участки восстановят в течение суток.



27 мая треснуло стекло еще одного окна смотровой площадки моста.



