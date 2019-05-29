Балух согласился написать заявление на перевод его в тюремную больницу, - журналистка Ивлева

Об этом пишет в Facebook российская журналистка и гражданский активист Виктория Ивлева, передает Цензор.НЕТ.

"По словам Надежды Александровны (Егоровой. - Ред.), выглядит он плохо. Она распорядилась выдать Вове комплект теплого белья. Кроме того, а, может быть, и важнее того, Балух согласился написать заявление на перевод его в тюремную больницу. Руководство колонии не возражало. Вова ждет приезда своего адвоката, чтобы принять окончательное решение про перевод", - сообщила она.

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Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.