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29.05.19 00:39

Если Киев и Москва согласуют, встреча в "нормандском формате" может пройти в июле, - Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал вероятным временем встречи в "Нормандской четверки" в июле при условии согласования с Киевом и Москвой.

Если Киев и Москва согласуют, встреча в "нормандском формате" может пройти в июле, - Волкер

Об этом он сказал 28 мая во время онлайн-конференции из Вашингтона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DT.

"Что касается "нормандского формата", этим процессом руководят Франция и Германия. Мы полностью поддерживаем его и внимательно следим за ним", - отметил официальный представитель Соединенных Штатов. Волкер сообщил, что конкретные даты еще не определены.

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Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель "нормандский формат".

Последняя на сегодняшний день встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" состоялась 11 июня 2018 года в Берлине. Главы МИД Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

В мае того же года состоялась встреча Порошенко, Меркель и Эммануэля Макрона в Аахене. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.

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