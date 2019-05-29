Составленный с недостатками протокол медосмотра - основание для возмещения больницей морального вреда, - Верховный Суд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВС, в июле 2011 года в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сын истцов. Протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивных веществ и состояния опьянения водителя автомобиля, который совершил столкновение, был составлен с недостатками из-за нарушения сотрудниками коммунального учреждения "Центральная районная больница" и КУ "ЛПУ Городская больница № 5" г. Константиновки своих должностных обязанностей. Так, протокол медицинского освидетельствования был подписан врачом, который не дождался результатов лабораторных исследований, но не установил, находился ли водитель в состоянии алкогольного или иного опьянения. В дальнейшем в результате признания медицинских документов недопустимыми доказательствами суд, который рассматривал уголовное дело, применил к указанному водителю амнистию и освободил от уголовной ответственности.

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В июле 2017 года родители погибшего обратились в суд с иском к КУ "Центральная районная больница" о возмещении морального вреда, утверждая, что в течение шести с половиной лет они чувствуют нравственные страдания, вызванные неправомерными действиями медицинских работников, вызванные пожизненными негативными последствиями, связанными с непривлечением к уголовной ответственности виновника смерти их сына.

Решением Апелляционного суда Донецкой области от 23 августа 2018 года размер морального вреда, определенный судом первой инстанции, увеличен до 100 тыс. грн для каждого истца, учитывая глубину душевных страданий из-за потери сына.

Верховный Суд оставил судебное решение без изменений, отметив, что суд апелляционной инстанции при определении размера денежного возмещения морального вреда учел глубину и продолжительность моральных страданий истцов, потерявших важное доказательство, а также последствия такой потери и обоснованно определил размер возмещения морального вреда в 100 тыс. грн каждому из истцов, что в обстоятельствах данного дела соответствует требованиям разумности и справедливости.

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При этом ВС учел, что виновные действия (не отвечали требованиям нормативных актов и должностных инструкций) привлеченных к ответственности неустановленных лиц больницы вызвали у истцов моральные страдания из-за потери ключевого для доказательства отягчающего обстоятельства при назначении наказания и основного при решении вопроса о применении амнистии доказательства в уголовном производстве.