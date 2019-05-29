Украинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время Национальной конференции по неинфекционным заболеваниям, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Неинфекционные болезни занимают первое место не только в Украине, но и в мире как причина смертности. В то же время это болезни, которые можно и нужно предупредить. Мы должны уделять внимание первичной помощи. Чтобы каждый человек при малейших симптомах имел возможность обращаться к своему семейному врачу и оставаться здоровым", - сказала Супрун.

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Она подчеркнула, что Минздрав будет развивать стратегию неинфекционных болезней, которая уже принята Кабмином.

"Мы умираем на 10 лет раньше, чем наши европейские соседи, в том числе и из-за высоких показателей распространенности неинфекционных болезней. Если будут выполняться цели и задачи по борьбе с неинфекционными болезнями, Украина достигнет европейских показателей по продолжительности жизни за десятилетия", - подчеркнула Супрун.

Развитие неинфекционных заболеваний можно предупредить, соблюдая здоровый образ жизни, в частности правильное питание, активную физическую нагрузку и своевременно обращаясь к врачам при малейших симптомах болезни.

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