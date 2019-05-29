Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Уничтожены 3 террориста, за сутки - 11 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- возле населенного пункта Широкино - из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;

- вблизи населенного пункта Пищевик - из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединское - из минометов калибра 120 мм;

- дважды возле населенных пунктов Каменка и Водяное - из станковых противотанковых гранатометов;

- вблизи села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи населенного пункта Чермалык - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны дважды:

- вблизи города Попасная - из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- возле населенного пункта Зализне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 28 мая трое оккупантов были уничтожены, еще один - ранен.

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С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции украинских сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

- вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм;

- возле города Марьинка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сообщили в штабе.

Также в штабе добавили, что объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.



