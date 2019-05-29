В праздничные дни на новом пешеходно-велосипедном мосту одновременно находились от 8 до 15 тыс. человек, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы открыли в столице действительно уникальный объект! Этот пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, вызывал восхищение киевлян и невероятный ажиотаж. Мы даже не ожидали, что будет такое огромное количество посетителей" – рассказал Спасибко

По его словам, на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста появились трещины на защитном слое стеклопленки, на некоторых фрагментах стеклянного пола. Главная версия - акт вандализма.

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"Я надеюсь, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту. А подобные действия недоброжелателей больше не повторятся. Сейчас полиция открыла уголовное производство. Основное же - закаленное стекло - не пострадало. 1 метр квадратный такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя - защитной стеклопленки. Поврежденные элементы уже заменили", - рассказал Спасибко.

"Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - отметил заместитель председателя КГГА.

Спасибко пояснил, что на мосту происходит постоянное научно-техническое сопровождение и ведутся регламентные работы.