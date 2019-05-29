За прошедшую неделю на водных объектах погибли 32 человека, во время пожаров - 11, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 681 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 30 человек.

"Ликвидировано 999 пожаров, спасены на пожарах 16 человек и не допущено уничтожение огнем 368 зданий и 39 ед. техники. На пожарах погибли 11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 714 тыс. грн.", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 233 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 978 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 32 человека.