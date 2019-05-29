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29.05.19 08:29

Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться, - Саакашвили уверяет в отсутствии у него политических амбиций

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил об отсутствии собственных политических амбиций в Украине.

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Об этом рассказал Саакашвили в эфире ток-шоу "Пульс" во вторник вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - заявил Саакашвили.

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Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.

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