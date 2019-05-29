Грибаускайте может сменить Туска на посту председателя Евросовета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

На этих переговорах также решается, кто возглавит Еврокомиссию (ЕК), Европейский Центробанк и внешнеполитическое ведомство ЕС. Во время дискуссий будут оцениваться и качества кандидатов, и государства их происхождения.

Издание DELFI перечислило сильные и слабые стороны президента страны - с прицелом на должность председателя Европейского совета.

У Грибаускайте большой европейский опыт - она 10 лет участвует во встречах лидеров ЕС, до этого она работала еврокомиссаром по бюджету и представляла Литву в Брюсселе в качестве министра финансов. Литовский президент - самый резкий критик России среди руководителей ЕС, как-то она звучно назвала Россию "террористическим государством". Большинство европейских политиков расположены к диалогу с Москвой. С другой стороны, если председателем ЕК станет более пророссийский политик, то оба лидера могли бы уравновешивать друг друга. Д. Грибаускайте известна в Брюсселе своей прямолинейностью и резкой риторикой. Ее сторонники могут называть альтернативой непопулярным бюрократическим речам, но критики сомневаются, сможет ли она согласовывать различные позиции в поисках компромисса. Грибаускайте заметна в Европе как правоцентристский политик, хотя она и не состоит в объединяющей правых Европейской народной партии.

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Кроме Грибаускайте, в числе кандидатов из региона упоминаются болгарский экономист Кристалина Георгиева, словацкий дипломат Марош Шефчович, экс-премьер Латвии Валдис Домбровскис.

Поскольку в ЕС очень тщательно следят за гендерной составляющей, то, помимо Д. Грибаускайте и К. Георгиевой на важные посты могут претендовать политики из Дании Маргрет Вестагер и Хелле Торнинг-Шмитт, а также глава Международного валютного фонда - француженка Кристин Лагард.

В Украине завершающую каденцию президента Литвы знают как большого друга Украины и, пожалуй, одного из немногих политиков, которые не боятся называть вещи своими именами: к примеру, Россию - агрессором и оккупантом по отношению к Украине.

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что продолжит курс своей предшественницы Дали Грибаускайте по отношению к России и Украине, сообщили в понедельник в Брюсселе в представительстве Литвы в Европейском Союзе.

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"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, так как любое изменение будет означать, что Литва предаст своих партнеров в Украине", - рассказали в представительстве.

Отмечается, что Науседа также высказался за улучшение диалога с соседней Беларусью.