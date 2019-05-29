"Этот парень умеет слушать и умеет слышать", - Ефремов о Зеленском

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Громадському"

"Да, мы знакомы. Впервые я с ним встретился на юбилее Кучмы лет восемь назад (вероятно, речь идет о 75-летии Леонида Кучмы, которое отмечали в 2013 году. - Ред.). Собралась большая компания ребят из "Квартала", и мы с ними разговаривали.

Я бы сказал, что этот парень умеет слушать и умеет слышать. Я и до этого часто общался с артистами разного уровня. Но настолько он глубоко вслушивался в разговор, пытался дойти до глубины вопросов, которые обсуждались... А вопросы поднимались довольно серьезные, ведь я представлял парламент (Ефремов был главой фракции ПР в ВР в 2010-2014 годах. - Ред.)", - сказал он.

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По словам Ефремова, у них состоялся интересный разговор: "И не только с Зеленским, у него и команда очень интересна. Тот самый Женя Кошевой".

"Их интересовали вопросы чисто государственного уровня. Меня тогда это удивило. Сегодня уже не удивляет.", - добавил он.