Зеленский: "Верю, что наступит день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал на странице в Facebook.

"Поздравляю членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал очень важным в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране", - написал он.

"Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом", - добавил президент.

Зеленский отметил, что Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты.

"Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии", - написал Глава государства.

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