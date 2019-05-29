Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказывался. Сейчас я не вижу себя на должности, - Саакашвили

На вопрос о том, не боится ли он возвращаться в Украину из-за возбужденного против него уголовного дела экс-глава Одесской области ответил отрицательно, пишет ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"Не боюсь. Два дня назад прокурор Кулик рассказал подробно, как фальсифицировали это дело, как президент Порошенко лично руководил этим. И это - уголовное преступление, и кто должен сидеть в автозаке мне понятно. Я думаю, что уже новый прокурор, он посмотрит на все эти дела, он будет некоррумпированный, и следствие, все на этом закончится", - подчеркнул Саакашвили.
Свое задержание и вывоз из Украины он назвал незаконным и заявил, что был готов сотрудничать со всеми правоохранительными органами.
"Когда меня незаконно захватили, вы говорили, что это была пограничная служба. На самом деле это были личные охранники президента Порошенко", - пояснил он.
Саакашвили добавил, что скучал за Украиной и в первую очередь хочет встретиться с друзьями, а вот с возвращением в политику будет осторожным.
"Конечно что-то будет, но чтобы что-то конкретно, чтобы я так с первых минут был частью какого-то там местного политического процесса... Я буду очень осторожен, пока туда еще раз попаду в этот процесс", - сказал бывший глава Одесской области.
На вопрос о том, хочет ли Саакашвили стать премьер-министром, он ответил: "Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался. Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности".
Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.