"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно, - Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Батькивщины", об этом она сказала в эфире "Украинского радио".

"Те политические силы, которые поддерживают наш Новый курс, коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, - мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно", - отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко считает, что сейчас нужно говорить не об объединении или разъединении политиков, а о том, как дальше действовать новой власти, новому президенту.

"Наша команда не в оппозиции к новому президенту. Мы хотели ему передать Новый экономический курс, который мы наработали и который может реализовать коренные изменения в Украине. Он дает возможность за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну. Поэтому, мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту, которого избрали люди", - заявила Тимошенко.

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