Труба уволил четырех руководителей ГБР. ДОКУМЕНТ

Об этом заявила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова в Facebook, опубликовав приказы об увольнении, передает Цензор.НЕТ.
Так, обнародованы четыре приказа от 28 мая 2019 года об увольнении директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, руководителя финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.
Все руководители уволены "за несоответствия занимаемой должности", на которую они были назначены с шестимесячным сроком испытания.
Также публикуем пост на странице в Facebook по этому поводу одного из уволенных сотрудников ГБР Владимира Тимошко.