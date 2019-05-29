Труба уволил четырех руководителей ГБР. ДОКУМЕНТ

Об этом заявила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова в Facebook, опубликовав приказы об увольнении, передает Цензор.НЕТ.

Так, обнародованы четыре приказа от 28 мая 2019 года об увольнении директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, руководителя финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Все руководители уволены "за несоответствия занимаемой должности", на которую они были назначены с шестимесячным сроком испытания.





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Также публикуем пост на странице в Facebook по этому поводу одного из уволенных сотрудников ГБР Владимира Тимошко.

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