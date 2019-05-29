ГБР открыло из-за Межигорья уголовное производство по статье "халатность"

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 16 мая Агентство получило от ГБР письмо, в котором последнее требует предоставить информацию о фактическом принятии арестованных подвижных и неподвижных активов "Межигорья", их оценке, инвентаризации, определении пути управления указанными выше активами, проведении конкурса по определению управляющего активов и другую информацию.

Как сообщили в ведомстве, обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве №62019000000000548 от 25.04.2019, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины ("служебная халатность").

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АРМА, в свою очередь, сообщает о полном соблюдении законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов "Межигорья".

В агентстве напоминают, что сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего подвижным, недвижимым имуществом и корпоративными правами ООО "Танталит".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не может найти для "Межигорья" управляющего. 16 апреля Агентство продлило срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией.

В АРМА отмечают, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

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Напомним, 30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.