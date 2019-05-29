Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского, - Сюмар

Об этом в комментарии журналистам рассказала Виктория Сюмар (НФ), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вопрос в том, как долго Саакашвили продержится в Украине. Ведь у него есть привычка после отрабатывания заказа, который он получил, нападать на заказчика. Мы это уже видели. После дискредитации Арсения Яценюка (с использованием Саакашвили) и все обернулось против самого Порошенко", - заявила нардеп.
На вопрос журналистов, означает ли возвращение Саакашвили попытку нейтрализовать Арсена Авакова, Сюмар ответила утвердительно.
"Это борьба за то, кто введет большего тарантула в Администрацию Президента", - добавила парламентарий.
Также Сюмар считает не случайным возвращение Саакашвили перед выборами.
"Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского", - пояснила она.
Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.