Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского, - Сюмар

Об этом в комментарии журналистам рассказала Виктория Сюмар (НФ), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вопрос в том, как долго Саакашвили продержится в Украине. Ведь у него есть привычка после отрабатывания заказа, который он получил, нападать на заказчика. Мы это уже видели. После дискредитации Арсения Яценюка (с использованием Саакашвили) и все обернулось против самого Порошенко", - заявила нардеп.

На вопрос журналистов, означает ли возвращение Саакашвили попытку нейтрализовать Арсена Авакова, Сюмар ответила утвердительно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказывался. Сейчас я не вижу себя на должности, - Саакашвили

"Это борьба за то, кто введет большего тарантула в Администрацию Президента", - добавила парламентарий.

Также Сюмар считает не случайным возвращение Саакашвили перед выборами.

"Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского", - пояснила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.

Саакашвили собирается вернуться в Киев 29 мая.