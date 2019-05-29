Причины бунта в одесской колонии - рост поборов на "запрещенные предметы и действия", - экс-глава пенитенциарной службы Старенький

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Так, по словам Старенького, конфликт разгорелся отнюдь не из-за условий содержания или плохого питания, о чем говорят сейчас представители правоохранительных органов.

"Сейчас выносятся на первый план якобы материальные условия, содержание и т.д. Такие условия там были очень давно, раньше ж они не поднимали такой крик, а сейчас подняли", – говорит адвокат. – Потому что со стороны администрации начало слишком много поступать просьб к осужденным и, со слов самих осужденных, расценки на запрещенные предметы и действия резко поднялись со стороны администрации. Также заключенные сообщали, что выросли поборы на ремонты. Есть версия, почему сожгли дежурную часть. Потому что на ремонт этой дежурной части накануне попросили 50 тысяч гривен".

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При этом "острая стадия противостояния возникла пять дней назад, но еще не выходила из-под контроля. Где-то в четверг-пятницу администрация обратилась за помощью в Минюст, но ответ был "разбирайтесь там сами".

Старенький добавляет, что "ничего лучшего не придумали, как разобраться таким образом – в колонию были приглашены авторитеты с воли, которых попросили переговорить с осужденными. Вот как те поговорили, мы все видим. Травмированные сотрудники, колония без администрации, необходима помощь внешних сил".

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.