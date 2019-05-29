Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.05.19 12:07

В Раду внесли законопроект об импичменте президента

В Верховной Раде заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал законопроект об импичменте президента.

В Раду внесли законопроект об импичменте президента

Об этом Гончаренко сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внёс свой законопроект об импичменте", - сказал Гончаренко.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" на сайте Верховной Рады пока нет информации о регистрации данного законопроекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий: К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100