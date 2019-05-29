Воровских авторитетов, наладивших систему получения денег, забрали в другое место и заключенные восстали, - Аброськин о причинах бунта в Одесской колонии

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"В местах лишения свободы своя преступная иерархия и свой криминальный бизнес, – пояснил он. – И вот когда администрации колоний пытаются навести порядок, чтобы туда не передавали наркотические средства, алкогольные напитки, другие запрещенные предметы, весь преступный мир, который находится в этих учреждениях, восстает против. То, что произошло в Одессе, как раз и есть одна из таких ситуаций".

По его словам, в тот день авторитетов преступного мира, которые отбывали наказание в этой колонии, забрали для перемещения в другие исправительные учреждения, а остальная преступная иерархия воспротивилась этому, из-за чего все и произошло. "Всем руководят "воры в законе", которые наладили там систему получения денег, – считает Вячеслав Аброськин. – А если за стенами колонии руководит преступник, он и выстраивает преступную структуру, куда входит игра в карты, другие азартные игры. Деньги, которые он при этом получает, выводятся за пределы учреждения, а там распределяются".

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Вячеслав Аброськин считает, что акция была спланирована заранее. По его словам, еще даже не началась эта история, а под стенами колонии уже собирались какие-то люди, которые снимали происходящее на камеры. "Они также разговаривали по телефону с осужденными и обсуждали время начала всех этих активных действий, – уверяет Аброськин. – Поэтому это акция, заранее спланированная преступниками".

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.