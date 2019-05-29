Окружной админсуд запретил приватизацию Центрэнерго

Соответствующее решение суд принял 22 мая, передает Цензор.НЕТ.

Решение принято по иску компании "Укрдонинвест". Она требовала признать действия Фонда госимущества по недопущению ее к конкурсу по приватизации Центрэнерго, незаконными. В качестве обеспечения исполнения решения суда, истец также просил запретить любые действия по приватизации государственного предприятия.

Отмечается, что суд удовлетворил заявление истца.

"Запретить Фонду государственного имущества Украины совершать любые действия по осуществлению приватизации публичного акционерного общества Центрэнерго", - говорится в постановлении суда.

Ранее в правительстве решили продолжить процесс приватизации Центрэнерго. Продажа этой компании должна была состояться в конце 2018 года, однако ее отменили из-за военного положения.

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