С начала суток враг трижды обстрелял Пески и выпустил 49 снарядов по Водяному, потерь нет, - Мотузяник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник.

По его словам, с начала текущих суток, под вражеским огнем находились опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе н.п. Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Новотроицкое.

"Больше всего враг активизировался в районе н.п. Пески, которое обстрелял три раза, в том числе с применением противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра.

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Также довольно мощным был вражеский обстрел Водяного, где сегодня в семь утра оккупанты потратили сорок девять снарядов из ствольной артиллерии 122-мм калибра.

В остальных случаях оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, включая пулеметы крупного калибра. Чтобы успокоить противника, подразделения Объединенных сил отвечали огнем из станковых противотанковых гранатометов и другого пехотного оружия", - сообщил Мотузяник.

По предварительной информации, с начала текущих суток боевых потерь в рядах Украинской войск нет, ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.