"С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала

Об этом она сказала в интервью российскому информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

Матвиенко считает, что "такой же запрос существует и в украинском обществе".

"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения. Это мандат доверия народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии, от действий националистов и так далее", - заявила Матвиенко.

Она предположила, что Зеленский либо реализует "содержание мандата", либо будет терять поддержку.

"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", - добавила Матвиенко.

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Напомним, 20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.

На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.

Позднее Зеленский заявил, что референдум не будет иметь законодательной инициативы.

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