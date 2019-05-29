Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.05.19 13:18

Попавшаяся на взятке в 35 тыс. грн экс-прокурор из Каховки отправлена судом под ночной домашний арест, - САП

Бывшую сотрудницу Каховской прокуратуры, которую подозревают в получении взятки в 35 000 гривен, отправили под ночной домашний арест.

Попавшаяся на взятке в 35 тыс. грн экс-прокурор из Каховки отправлена судом под ночной домашний арест, - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Херсонский городской суд Херсонской области удовлетворил ходатайство прокурора САП и избрал бывшему прокурору Каховской местной прокуратуры Херсонской области, разоблаченной на получении неправомерной выгоды, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца", - сказано в сообщении.

Кроме того, на подозреваемую возложен ряд обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.194 УПК Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция задержала на взятке директора одесского зоопарка и еще двух чиновников (обновлено). ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100