Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Запланированы встречи Главы государства с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными должностными лицами европейских и евроатлантических структур.

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Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

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