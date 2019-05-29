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29.05.19 13:22

Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП

4-5 июня состоится рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Запланированы встречи Главы государства с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными должностными лицами европейских и евроатлантических структур.

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Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

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