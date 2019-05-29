Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил первый заместитель главы комитета, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"Избирательный кодекс (авторы Андрей Парубий, Александр Черненко, Леонид Емец) прошел комитет! 18 голосов "за". Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки и соврал. До выборов узнаем", - написал Емец.

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При этом народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко", Председатель подкомитета по вопросам выборов и референдумов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко заявил после заседания, что Комитет принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть во втором чтении проект Избирательного Кодекса, реест.№ №3112-1, на следующей неделе, сообщает пресс-служба БПП.

"Кроме того, Комитет не принимал никакого решения по каждой из четырех тысяч поправок, потому что тогда работу нужно продлить еще на две недели. Поэтому, таблица с поправками передается на рассмотрение сессионного зала и уже на следующей неделе Избирательный кодекс начнет рассматриваться в пленарном зале", - сказал Черненко.

Он напомнил, что в Избирательный кодекс было подано 4307 поправок.

"Но, поскольку Комитет не определился ни по одной поправке, ВР будет рассматривать их в зале. Будем надеяться, что некоторые авторы сами отзовут поправки. Это точно будет не одна пленарная неделя. Кроме того, рабочая группа предложила еще 387 поправок в Кодекс. У нас есть две пленарные недели в июне и две пленарные недели в июле, успеть можно", - добавил Черненко.