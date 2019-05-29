Украина и Грузия хотят ограничить России право вето в Совбезе ООН

Письмо с соответствующим предложением они прислали прислали сопредседателям межправительственных переговоров по реформированию Совбеза ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Право вето должно быть ограничено, когда постоянный член является стороной конфликта или ситуации, находящейся на рассмотрении, и из-за конфликта интересов не может беспристрастно участвовать в голосовании", - говорится в обращении двух стран.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко подчеркнул, что ограничение права вето является ключевым элементом позиции Украины по реформе ООН и Совета безопасности.

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"Кому как не Украине знать, к чему может привести злоупотребление постоянным членом Совбеза ООН правом вето. Вспомним заблокированные Россией проекты резолюций о территориальной целостности Украины или создание международного трибунала для расследования преступлений, связанных со сбиванием малайзийского самолета МН17. Есть и другие недавние позорные случаи - Солсбери, Сирия. Применение заинтересованной стороной права вето приводит к парализации работы ключевой площадки мировой безопасности, ее неспособности оперативно отреагировать на угрозу международному миру и безопасности", - отметил украинский дипломат.

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Ельченко также добавил, что без реального реформирования института права вето разговоры о каких-либо реформах ООН не серьезны.

"Нам приятно, что такую ​​позицию разделяют и другие государства. Совместное с Грузией обращение будет дополнительную политический вес на последующих переговорах", - подытожил постпред Украины.