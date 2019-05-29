Оккупанты подтягивают к передовой на Донбассе группы танков по 3-4 единицы в каждой, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник.

Так, по данным украинской разведки, с 27 мая с.г. на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжается интенсивная подготовка артиллерийских подразделений, в т.ч. с проведением стрельб из 122-мм артиллерийских систем. При этом, противник оборудует новые артиллерийские огневые позиции, что является прямым нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения.

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"Также оккупанты создают и скрыто размещают вблизи линии соприкосновения отдельные группы танков по 3-4 единицы в каждой.

Кроме того возросло количество внезапных проверок готовности к действиям по назначению артиллерийских, минометных и танковых подразделений российских оккупационных войск с их развертыванием на боевых позициях", - сообщил Мотузяник со ссылкой на информацию ГУР.