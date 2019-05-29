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29.05.19 13:58

"Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе

Партия "Рух новых сил Михеила Саакашвили" будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

сакварелидзе

Об этом заявил в интервью "Апострофу" экс-заместитель Генпрокурора Украины, один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы (партия "Рух новых сил". - Ред.) имеем легитимное право на свободное участие в выборах. (…) Досрочные выборы. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта политсила проведение досрочных парламентских выборов в Украине, Сакварелидзе сказал: "Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского, потому что та Верховная Рада уже 4 года нелегитимна".

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