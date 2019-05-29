Богдан - не святой и не идеальный, но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, - Лещенко

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Я знаю Богдана лично 10 лет и сразу предупреждаю - я необъективен. Именно Богдан познакомил меня с Зеленским в декабре 2018 года. И он привел в команду людей, которые имеют безупречную репутацию и опыт работы - Абромавичус, Данилюк, Рябошапка, Герус. Он привлекает хэдхантеров к поиску эффективных губернаторов. Он просит послов помочь с рекомендациями эффективных менеджеров. Он затеял привлечь британскую фирму Crown Agents к управлению таможней", - рассказал нардеп.

Также читайте: Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП

"Богдан - не святой человек и не идеальный, со своими скелетами в шкафу. Но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, причем я на своем примере вижу - он готов расширять круг общения Зеленского за счет незаангажированных людей, не принадлежащих к ближнему кругу. Администрация - это бэк-офис президента, и я считаю - он имеет право на карт-бланш, чтобы решить, кто будет на этой должности. Я не вижу сейчас, что Богдан является проводником интересов Коломойского в окружении Зеленского - Коломойский имеет много альтернативных каналов", - отметил Лещенко.

"Что касается люстрации Богдана, то здесь было сведение счетов - он был одним из семи уполномоченных в правительстве Азарова, и только на него наложили санкции. Это была отплата за то, что он вывел госреестры из-под коррупционной схемы. При этом я не хочу, чтобы мои слова в адрес Богдана звучали как тотальное одобрение. Некоторые его клиенты вызывают у меня недоумение, но это - его дело. Мы общались как-то втроем с ним и с еще одной из ключевых послов в Киеве - и она сказала Богдану: "Нет людей без прошлого. Важно, что вы будете делать сейчас". Для него сейчас шанс изменить свое будущее - а с этим и восприятие своего прошлого", - заявил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны", - замглавы АП Зеленского Тимошенко

Поную версию интервью с Сергеем Лещенко: "Превращение Украины в банановую республику достигло новых высот - никем не уполномоченный гражданин США Джулиани указывает украинскому президенту, с кем иметь дело, а с кем - нет" читайте ЗДЕСЬ.