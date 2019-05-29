Комитет рекомендовал Раде переименовать Кировоградскую и Днепропетровскую области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Законопроекты соответствуют Основному закону, о чем свидетельствуют выводы Конституционного суда.

Отметим, 6 февраля Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

А 3 апреля Конституционный суд Украины признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции Украины законопроект относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

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