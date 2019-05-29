Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте (обновлено)

Об этом на брифинге возле Администрации президента заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

"Таким образом президент выполнил предвыборное обещание", - сказал Стефанчук.

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"Мы передали в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти", - цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.

Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет.

"Это целостный законопроект о процедуре импичмента", - пояснил он.

Представитель президента в Раде также сообщил, что вместе с законопроектом об импичменте президента в очередной раз в Верховную Раду направлено обращение главы государства, чтобы Верховная Рада не забыла, что у нее лежит законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

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"Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности" – сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время мяч находится на поле Верховной Рады. "Я очень надеюсь, что это сотрудничество будет конструктивным", - добавил представитель президента в Раде.

Проект Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) авторства Зеленского зарегистрирован в Раде под номером 10340. Однако его текст пока не обнародован.