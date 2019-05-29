"Не кризис, а обычная ротация", - Труба об увольнении четырех руководителей ГБР

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Согласно законодательству, три руководителя подразделений центрального аппарата и руководитель одного из территориальных управлений покидают работу в Государственном бюро расследований по окончании испытательного срока. Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу", - говорится в сообщении.

Труба подчеркнул, что испытательный срок - это нормальная практика как в государственных органах, так и в частных компаниях. "Никто не приходит в ГБР работать пожизненно: с кем-то мы продолжаем работать, с кем-то прощаемся и желаем дальнейших успехов", - подчеркнул директор ГБР.

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Он отметил, что эти кадровые решения не повлияют на работу ГБР. "За полгода у нас больше 11 тысяч производств, из которых 1191 направлены в суд с обвинительными актами. Есть уже 122 обвинительных приговора. Это - общий результат всех работников ГБР: вместе будем работать и в дальнейшем", - добавил Труба.

Он также отметил, что к кадровой политике ГБР приковано значительное внимание общественности, хотя назначение и увольнение работников в других правоохранительных органах - это ежедневный процесс.

"Вместе с тем, есть вопросы, которые также требуют внимания. Среди них - блокирование законных выборов нового состава Совета общественного контроля при ГБР. Надеюсь, в суде этот вопрос будет решен окончательно, а новые члены СОК будут выбраны через прозрачную процедуру онлайн-голосования - как в НАБУ, АРМА, Министерстве здравоохранения, Министерстве по делам ветеранов АТО и других органах. В свою очередь, это позволит нам создать Дисциплинарную комиссию", - убежден директор ГБР.

Ранее стало известно, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба решил уволит четырех руководителей ведомства.