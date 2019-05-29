На пожароопасный период в лесах Киева обеспечено круглосуточное дежурство, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеванный.

Отмечается, что вокруг наиболее пожароопасных участков леса восстанавливают сети минерализованных полос. В лесах столицы создано и восстановлено около тысячи километров минерализованных полос для предотвращения распространения огня. Подготовлен запас горюче-смазочных материалов - 4 тонны бензина и 4 тонны дизтоплива.

"В круглосуточном дежурстве в выходные, праздничные дни и в период высокой пожарной опасности будут задействованы ответственные работники "Киевзеленстроя", лесная охрана лесопарковых хозяйств. Коммунальными предприятиями лесопарковых хозяйств, входящих в состав объединения, подготовлена ​​противопожарная техника и оборудование: 14 пожарных машин, 12 тракторов с плугами, 10 наблюдательных башен, 5 из которых оборудованы системами видеонаблюдения, 20 пунктов сосредоточенного пожарного инвентаря", - рассказал Малеванный.

На территории Святошинского лесопаркового хозяйства функционирует современная система обнаружения и реагирования на пожары в лесных массивах "Азимут".

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"Вовремя выявить и локализовать пожар - важная задача, с помощью системы "Азимут", камеры которой покрывают 12,5 тысячи гектаров леса и имеют быстрое оповещение, данные оперативно направляются к оператору системы, который в свою очередь мобилизует все средства для ее преодоления", - отметил Малеванный.

Также с целью предупреждения пожаров на территорию лесных насаждений перекрываются физическими преградами неплановые дороги и заезды (перекрыт 106 въездов и установлено 55 знаков "Движение запрещено").

"В этом году на территории лесопарковых хозяйств выявлено и ликвидировано 30 случаев возгораний", - резюмировал начальник управления.