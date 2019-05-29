30 украинцев пожертвовали в этом году партии "Слуга народа" почти 27 млн гривен, - "Слідство.Інфо"

Источники финансирования партии "Слуга народа" исследовали журналисты-расследователи программы "Слідство.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Партия "Слуга народа" ранее называлась "Партией решительных изменений". Ее основали в апреле 2016 года, а с декабря 2017 новым председателем стал Иван Баканов. Тогда же партии дали имя одноименного сериала производства студии "Квартал-95".

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского, Баканов стал первым заместителем председателя Службы безопасности, а партию возглавил Дмитрий Разумков - советник Зеленского.

В первом квартале 2019 года украинцы пожертвовали на партию почти 27 млн гривен. Еще 2 миллиона заплатила создана в конце 2018 общественная организация.

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Первый взнос "Слуге народа" в 2018 году сделал основатель адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 4600 гривен. В конце 2018 еще пять человек перечислили партии в целом почти 435 000 гривен. Среди них - сотрудники юридических компаний, в частности, "Катеринчук, Моор и партнеры" и "Хиллмонт Партнерс". Один из них, Сергей Нижний ранее был помощником нардепа Николая Катеринчука. А также спонсорами стали директор "Качура Лоерс" и землячка Зеленского Светлана Пещанская.

Руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко сказал, что партия имеет большую поддержку обычных людей - "физлиц", которые готовы пожертвовать небольшие суммы.

В отчете "Слуги народа" за первый квартал этого года журналисты насчитали 30 "физлиц". При этом одни и те же люди в один день делали по 2-3 платежа, а через время повторяли перевод.

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Например, киевлянин Андрей Рубашка несколькими переводами заплатил партии 1,6 миллиона гривен, столько же "сбросил" и Олег Панькив, а Екатерина Кириченко из Чернигова отдала почти 1,3 миллиона гривен.

Зарегистрированная только в декабре 2018 общественная организация "Лига Волонтеров" в этом году перечислила партии 2 миллиона гривен. Руководитель организации Елена Кострийчук рассказала, чем они занимаются: "Как все общественные организации, осуществляем финансовую помощь на территории АТО, людям, которые воюют там, собираем средства и отправляем им помощь".

Перевод в пользу "Слуги народа" она прокомментировать не смогла.

"Мне нужно уточнить в бухгалтерии, я такого просто не знаю. Я не смогу дать исчерпывающую информацию. Мне надо идти в финансовый отдел и разбираться с этим вопросом", - сказала Кострийчук и посоветовала журналистам написать запрос.

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При этом партия "Слуга народа" смогла себе позволить выступить спонсором избирательной кампании Владимира Зеленского. Она внесла денежный залог за кандидата Зеленского в ЦИК - 2,5 миллиона гривен. А также оплатила 13,2 миллиона гривен в избирательный фонд кандидата на пост президента.

Кроме того, партия оплатила бухгалтерские услуги адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 50 тысяч гривен. И отдала 330 тысяч за пользование помещением компании "Киностолица", которая входит в группу "95 Квартал".

За организацию штаба в день выборов в первом туре на Парковой аллее в Киеве партия заплатила 100 тысяч, а сама субаренда помещения обошлась партии в более чем 200 тысяч гривен.

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Компания из группы Суркисов "МТИР Эссет Менеджмент" предоставляет партии офис на 30 квадратов в столице, стоимость которого не отметили. Также в Киеве "Слуга народа" пользуется помещением адвокатского бюро "Качура Лоерс" - бесплатно. Это - спонсорская помощь, которую оценили в 27 000 гривен за три месяца.

Кроме того, "Слуга народа" арендовала офис в Киеве у компании "Амадеус Ко", которую СМИ связывали с выделением земли под строительство "вертолетной площадки" Януковича, и еще одно помещение - у предпринимателя и экс-депутата Олега Шевчука.

Также журналисты программы "Схемы" застали Зеленского у офиса на улице Белорусской в ​​Киеве. Данных об этом помещения в финотчете партии нет.