Россия украла уже 9,2 млрд кубометров газа в украинских месторождениях в оккупированном Крыму, - Нафтогаз

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Сейчас Россия использует недра 9 месторождений,принадлежащие украинской компании "Черноморнефтегаз".

"РФ до сих пор добывает газ. И на сегодня РФ нелегитимно из всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла 9,2 млрд м куб ", - сообщила Светлана Нежнова, генеральный директор ГАО "Черноморнефтегаз".

Этих объемов хватило бы на год работы всей промышленности Украины.

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"Когда я видела наши буровые "Петр Годованец" и "Украина", на них закрасили названия. Визуально буровые в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году. Россияне не вкладывают в месторождения, в оборудование - все работает на истощение", - отметила Нежнова.

Послеоккупации Крыма НАК "НАфтогаз Украины" потерял там буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания.

"Убытки оцениваем в 5 млрд долл., поэтому "Нафтогаз" обратился с иском против России о взыскании убытков в арбитражный трибунал в Гааге в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией", - отметили в НАК.

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