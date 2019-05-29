ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты

ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 на внеочередных выборах , который баллотировался как самовыдвиженец.

Решение о его регистрации ЦИК принял на сегодняшнем заседании.

Как сообщалось, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

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