На блокпосту на Луганщине полицейскими задержан наемник "ЛНР"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Как пояснил оперативникам задержанный, в мае 2015 года года он заключил "контракт" на год и поступил в мотострелковый взвод 4 ОМБР "НЗФ ЛНР", где должен был получать заработную плату в размере 15 тыс. рублей в месяц.

Пройдя специальную подготовку по тактике действий в боевых условиях, мужчина выполнял функции по охране военной техники подразделения, казарм, укреплений и других зданий. В июне 2015 года по словам мужчины, он покинул НЗФ "ЛНР" и отправился на заработки в РФ", - говорится в сообщении.

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На данный момент экс-боевик передан сотрудникам СБУ для проведения дополнительной проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.