"Шаурма так шаурма": президент Зеленский сфотографировался с едой

Фото опубликовано в Facebook Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей". Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма", - написал Зеленский.

Примечательно, что за несколько часов до публикации фото стало известно, что президент направился на шахту во Львовской области, где погибли под завалами двое горняков.

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26 мая Зеленский упомянул шаурму в Facebook-посте ко Дню Киева. "Есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", - написал он. Часть пользователей соцсети возмутились таким ассоциативным рядом.