За месяц долги по выплате зарплат выросли на 100 млн грн, - Госстат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что за месяц задолженность по выплате зарплат выросла на 10,6%. Таким образом тренд к уменьшению задолженности по выплате зарплат, который начался в ноябре 2018 года, прекратился.

Больше всего долги по зарплате выросли в сфере предоставления художественных услуг, развлечений и спорта - на 95%. Также существенно выросла задолженность в сфере ИТ - на 36,2%.

В региональном разрезе, больше своим работникам задолжали работодатели Сумской области - 265 млн гривен. Наибольший прирост задолженности наблюдается во Львовской области - ее размер увеличился на 143,5%.

Отметим, что по состоянию на начало марта задолженность работодателей по выплате зарплат уменьшилась на 12%.

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