Четвертый Международный фестиваль авторской песни "Облака" пройдет в Днепре: Споют Юлий Ким, Вадим Егоров и Борис Бурда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Gorod.dp.ua.

Мероприятие проводят в рамках программы "Культурная столица" уже четвертый год подряд.

На этот раз формат фестиваля будет изменен: он пройдет на Монастырском острове под открытым небом.

"Мероприятие в этом году будет особенным, потому что возникла идея изменить концепт - уйти из городских залов и предоставить фестивалю авторской песни первоначальную окраску, провести его под открытым небом, как и другие нынешние фестивали, которые будут проходить в рамках программы "Культурная столица". Гости мероприятия смогут жить в палатках на территории фестивального парка, будут общаться круглосуточно, практически не расставаясь, и получать удовольствие. На этот раз фестиваль будет конкурсным. Это то, чего не было в предыдущие годы. Для авторов, исполнителей, коллективов мы устроим конкурсную программу с определением победителей и призами", - рассказал арт-директор Международного фестиваля авторской песни "Облака" имени Александра Галича Вадим Гефтер.

Также он добавил, что программа фестиваля будет насыщена не только концертами, но и дополнительными развлекательными мероприятиями.

Посетители смогут насладиться выступлениями легендарных авторов, среди которых - Юлий Ким, Вадим Егоров, Александр Дов. Гостем фестиваля традиционно будет Борис Бурда. Он не только споет, но и покажет кулинарное шоу и проведет известную интеллектуальную игру "Брейн-ринг". Еще один сюрприз нынешнего мероприятия - концерт актерской песни.

"В рамках фестиваля "Облака" пройдет один-единственный концерт актерской песни. Список участников концерта - интересный и неожиданный. В нем, в частности, - Валерий Чигляев и Виктор Андриенко, Олег Филимонов и ваш покорный слуга, скорее всего, вместе с коллективом, которому я имею счастье служить", - отметил художественный руководитель одного из направлений Международного фестиваля авторской песни "Облака" имени Александра Галича, народный артист Украины Евгений Чепурняк.

Открытие фестиваля состоится 26 июля, в 15:00, у мемориальной доски Александру Галичу (ул. Староказацкая, 74).

"Когда идея организации фестиваля была только озвучена, нам казалось, что это очень трудно и почти невозможно. Однако фестиваль прижился, и мы проводим его уже четвертый раз. Имя нашего земляка Александра Галича все больше на слуху, на фестиваль приезжают легендарные люди. Авторская песня - это великая вещь, на этих песнях выросли целые поколения. Это настоящее искусство, настоящая поэзия и музыка, это то, что формирует душу. Поэтому существование такого фестиваля в Днепре очень важно", - отметил председатель Художественного совета при городском голове, заслуженный деятель искусств Украины Григорий Гельфер.

Для гостей фестиваля на Монастырском острове обустроят палаточный городок. Эта территория будет ограждена и будет охраняться. Здесь можно будет подзарядить гаджеты и положить ценные вещи на хранение. Также сделают автомобильную парковку. Добраться на остров можно будет понтонным мостом - от Набережной Победы. Больше информации о фестивале и регистрация для участия в конкурсе авторской песни - на официальных ресурсах мероприятия:



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