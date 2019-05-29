Украинскую теннисистку Плоскину навсегда дисквалифицировали за договорные матчи

Об этом сообщает антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Расследование установило, что 22-летняя Плоскина познакомила другую спортсменку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определенным исходом. Это произошло в октябре 2016 года", - говорится в заявлении на сайте организации.

Кроме того, Плоскина дважды не сообщила о договорных матчах, а также отказалась сотрудничать со следствием.

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Елена Плоскина занимает 832 место в рейтинге WTA. В последний раз она выходила на корт в прошлом году на домашнем 15-тысячнике в Черноморске, где с квалификации дошла до четвертьфинала. Лучшей позицией украинки в рейтинге WTA было 698-е место в октябре 2014 года.