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29.05.19 17:21

Возвращение Саакашвили в Украину. ПОЛНОЕ ВИДЕО

29 мая в Украину возвращается экс-президент и экс-глава Одесской ОГА Грузии Михеил Сааакашвили.

Прямая трасляция Громадського ТВ из аэропорта "Борисполь"

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