Цензор.НЕТ
Меню
|
Новости
Полная версия
UK
RU
EN
29.05.19 17:21
Возвращение Саакашвили в Украину. ПОЛНОЕ ВИДЕО
29 мая в Украину возвращается экс-президент и экс-глава Одесской ОГА Грузии Михеил Сааакашвили.
Прямая трасляция
Громадського ТВ
из аэропорта "Борисполь"
Смотреть комментарии →
← Назад в рубрику
Материалы по теме
22.05.2019 21:59
Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины. ДОКУМЕНТ
(9611)
28.05.2019 20:08
"Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства
(6283)
28.05.2019 18:06
Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства
(11343)
01.04.2019 09:40
Саакашвили увидел первые результаты голосования на выборах Президента и решил повременить с возвращением в Украину
(20542)
29.05.2019 18:00
Саакашвили прилетел в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
(16870)
Новости
События
Резонансы
Фото
Видео
Фотошопы
Блоги
Форум
Бизнес
Курс валют
Биржа
© 2004—2019,
"Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта