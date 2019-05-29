В метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов

Об этом пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"До #безжетонов осталось 155 дней и наша техника направляется на более чем заслуженный отдых", - сообщили в коммунальном предприятии.

В метрополитене напомнили, что при пополнении карты метро на 50 поездок одна поездка будет стоить 6,5 грн, а не 8 грн, как при покупке жетона.

"Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карту на 1 поездку", - добавили в метрополитене.

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Также представители метрополитена напомнили о запуске системы единого билета Kyiv Smart Card. Турникеты с соответствующими пометками уже работают на всех станциях, а приобрести новое средство оплаты можно на центральных станциях метро.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Киевский метрополитен полностью откажется от жетонов с 1 ноября.