Рожкову хотят лишить права исполнять обязанности замглавы НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда г. Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой в незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Среди других требований иска - признать противоправной бездеятельность председателя НБУ Якова Смолия и совета НБУ относительно не совершения действий по увольнению Рожковой и обязать их это сделать", - сказано в сообщении суда.

В качестве обеспечения иска депутат подал в суд заявление, в котором просит отстранить Рожкову от заседаний в Национальном банке и работы в учреждении.

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Сейчас суд решает, есть ли основания для удовлетворения этого заявления истца и открытия производства по этому делу.

При этом в суде подчеркнули, что обеспечение иска допускается на любой стадии рассмотрения дела.

Ранее олигарх Игорь Коломойский призывал главу НБУ Смолия "выгнать" Рожкову, напоминает "Громадське".

"Ее надо было посадить еще в ПриватБанк. Чтобы вы понимали, мы с ней в прекрасных отношениях", - заявил Коломойский.

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Во время национализации ПриватБанка Екатерина Рожкова часто заявляла, что бывшие владельцы вывели из ПриватБанка более 5 млрд долларов. После этого в НБУ инициировали расследование международной аудиторской компании, которая доказала этот факт.