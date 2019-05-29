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29.05.19 18:28

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область для посещения шахты, на которой погибли горняки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Администрации президента.

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков 01

"Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Сразу отправился на шахту "Лесная", где погибли горняки", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 29 мая во Львовской области произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", в результате чего погибли двое горняков. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков 02

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