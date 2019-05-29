Волонтерский пункт на вокзале в Киеве закрывается, организаторы готовят новый проект

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу волонтерского пункта в Facebook.

"31 мая мы закроем двери пункта. Но не закроем наши сердца! Целью всей нашей волонтерской деятельности, остаются поддержка и помощь армии, как бойцам, так и ветеранам... И мы говорим всем "До встречи!" - сказано в сообщении.

В волонтерском пункте на вокзале в Киеве бойцы могли отдохнуть в ожидании поезда, поесть, а также получить юридическую консультацию (дважды в неделю в пункт приходили юристы).

За время существования тут побывали десятки тысяч военнослужащих, а волонтеры раздали тонны еды.

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Кроме Киева, подобные волонтерские пункты были открыты в других городах Украины - в Днепре, Запорожье, Николаеве, Одессе и Харькове.