С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, с начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил возле Водяного (из артиллерийских систем калибра 122 мм), четыре раза - вблизи Песков (из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов), у Марьинки (из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), в районе Новотроицкого (из автоматических станковых гранатометов) и вблизи Гнутово (из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, 28 мая вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Уничтожены 3 террориста.

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